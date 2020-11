per Mail teilen

Bislang haben sich mehr als 70 Menschen bei der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern gemeldet, die durch ein Kreditvermittlungsunternehmen betrogen worden sind. Die Firma hatte Reisekosten unrechtmäßig abgerechnet. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hatte Ende April 30 Millionen Euro vom Speyerer Kreditvermittler Maxda eingezogen. Mitarbeiter der Firma hatten Kunden unrechtmäßig ihre Fahrtkosten in Rechnung gestellt, obwohl die Mitarbeiter diese laut Vertrag selbst hätten tragen müssen. Das Geld wurde direkt an die Kreditvermittlungsfirma überwiesen. Von dem Betrug sollen Hunderttausende Kunden in ganz Deutschland betroffen sein. Bei der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern haben sich nach eigenen Angaben bislang aber nur 74 Personen gemeldet. Sie hätten Ansprüche auf rund 11.000 Euro angemeldet. Wer ebenfalls betroffen ist, hat noch bis Ende des Monats Zeit, seine Ansprüche direkt bei der Staatsanwaltschaft anzumelden.