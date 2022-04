Mehr als 20 Zusagen für Ukraine-Gipfe

Am Gipfeltreffen zum Krieg in der Ukraine kommenden Dienstag in Ramstein wollen mindestens 20 Länder teilnehmen. Das hat das US-Verteidigungsministerium bestätigt. Zudem stünden noch weitere Antworten aus- insgesamt seien Vertreter von rund 40 Staaten eingeladen worden. Nähere Angaben machte das Pentagon bislang nicht. Auf der Airbase Ramstein wollen die Teilnehmer am Dienstag über den Verteidigungsbedarf der Ukraine sprechen. Dass so kurzfristig bereits mehr als 20 hochrangige Politiker ihr Kommen zugesagt hätten, sei ein starkes Zeichen, heißt es aus den USA.