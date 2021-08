In der Mehlinger Heide im Landkreis Kaiserslautern sind gestern zwei Hundebesitzer aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilt, war ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Hund in der Heide spazieren. Dabei sei ihm ein anderer Mann begegnet, dessen Hund nicht angeleint war. Er habe den Mann daraufhin aufgefordert, das Tier an die Leine zu nehmen. Dem Wunsch sei er jedoch nicht nachgekommen. Stattdessen griff der freilaufende Hund den Hund des 61-Jährigen an. Als der dazwischenging, attackierte der Besitzer den Spaziergänger unter anderem mit Tritten. Der andere Mann konnte nicht mehr gefunden werden, da der Vorfall erst zwei Stunden danach der Polizei gemeldet wurde.