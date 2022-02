Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

Mit deutlich Alkohol im Blut hat eine Autofahrerin im Kreis Kaiserslautern einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, kam die 35-Jährige am Mittwochabend auf der Landstraße zwischen Schallodenbach und Mehlbach in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Auto sei dann mit einem Leitpfosten kollidiert und im Grünstreifen liegen geblieben. Die Fahrerin und ihr Beifahrer blieben laut Polizei unverletzt. Ein Atemalkoholtest bei der 35-Jährigen habe einen Pegel von 2,45 Promille offenbart. In Folge des Unfalls war die Landstraße bei Mehlbach am Abend rund drei Stunden gesperrt.