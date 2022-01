per Mail teilen

Die Tierauffangstation Tierart in Maßweiler trauert um ihre Tiger-Dame Jill. Sie ist im Alter von 15 Jahren verstorben. Zuletzt hatte sich ihr Gesundheitszustand dramatisch verschlechtert.

"Für uns ist es sehr schmerzlich, Jill zu verlieren", trauert auch Eva Lindenschmidt, stellvertretende Betriebsleiterin von Tierart in Maßweiler (Landkreis Südwestpfalz) um die Tigerin. Die 15 Jahre alte Großkatze litt an einer Nierenerkrankung. In den vergangenen Tage habe sich ihr Gesundheitszustand trotz intensiver medizinischer Betreuung dramatisch verschlechtert. Gemeinsam mit der behandelnden Tierärztin entschied sich das Team von Tierart dazu, Jill von ihrem Leid zu erlösen.

Tiger Jill litt an einer schweren Nierenerkrankung

"Unser ganzes Team ist geblieben, um sich noch von Jill zu verabschieden und wir haben auch ihrem Halbbruder Sahib die Möglichkeit dafür eingeräumt, was uns sehr wichtig war", erklärt Lindenschmidt. Dafür wurde die Tigerin im Innengehege an das Gitter gelegt und der Sibirische Tiger in die benachbarte Box gelassen. "Es war wirklich herzzerreißend, wie er sie fassungslos durch das Gitter hindurch angeschaut und beschnüffelt hat. Dann ging er immer wieder zum Strohbett, in dem Jill vorher tagsüber geschlafen hatte und wieder zurück zum Gitter. Als ob er sich nochmal davon überzeugen wollte, dass da wirklich kein Leben mehr ist."

Kurz nach ihrer Ankunft in Maßweiler erkunden die Sibirischen Tiger das neue Gehege auf der Station Tierart. SWR

Bruder Sahib durfte sich von Jill verabschieden

Bereits in ihren letzten Tagen sei Sahib nicht mehr von Jills Seite gewichen. Die beiden Tiger hätten eine enge Bindung zueinander gehabt. "Es berührt uns immer wieder, wie sensibel und feinfühlig Tiere sind und wie sie um ihre Lieben trauern können", gibt Eva Lindenschmidt einen Einblick in die Gefühle ihres Teams.

Zirkustiger seit 2020 bei Tierart in Maßweiler untergebracht

Jill zog 2020 gemeinsam mit Sahib bei Tierart in Maßweiler ein. Bereits damals wurde eine degenerative Nierenerkrankung in fortgeschrittenem Stadium festgestellt. Im Dezember hatten sich Blut- und Urinwerte deutlich verschlechtert. "Chronisch degenerative Nierenerkrankungen sind sehr häufig bei Klein- und Großkatzen in einem fortgeschrittenen Alter und leider kann man diese nicht heilen, höchstens den Verlauf etwas verlangsamen und die Symptome behandeln", berichtet Lindenschmidt.

Jill und Sahib standen 13 Jahre lang in der Manege

Jill und ihr Halbbruder Sahib lebten vor ihrer Ankunft bei Tierart 13 Jahre als Zirkustiger und traten dabei auch regelmäßig in der Manege auf. In der Wildtierstation leben nach dem Tod von Tigerin Jill noch drei Tiger. Tierart in Maßweiler ist ein Projekt der international tätigen Organisation "Vier Pfoten", die sich weltweit für Tierschutz einsetzt.