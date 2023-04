Das Restaurant Borst in Maßweiler in der Südwestpfalz hat erstmals einen Stern im Guide Michelin erhalten. Es ist das i-Tüpfelchen auf eine besondere Familiengeschichte.

Zeit zum Verarbeiten hatten Harry Borst und seine Familie noch nicht. Es ist einiges, was da dieser Tage auf sie einprasselt. Glückwünsche aus vielen Teilen Deutschlands. "Wir haben alleine weit über 100 E-Mails erhalten", sagt der 60-Jährige. Alle freuen sich mit der Familie aus dem südwestpfälzischen Maßweiler über den ersten Stern im Guide Michelin. Es ist neben der Brasserie in Pirmasens das zweite Sternerestaurant in der Westpfalz.

Nach und nach hat Familie Borst ihr Restaurant in Maßweiler erweitert. SWR

Ein Stern für Vater und Sohn

Für den Koch ist es das "i-Tüpfelchen", wie er sagt. "Ein Michelin-Stern ist das Höchste, was man als Koch erreichen kann." Ganz wichtig ist ihm aber auch: "Der Stern wurde nicht nur mir, sondern auch meinem Sohn Maximilian verliehen. Wir beide sind gleichberechtigte Küchenchefs, die Auszeichnung gab es für uns beide. Das freut mich als Vater natürlich besonders."

Erfahrung in Sternehäusern gesammelt

Seit einem Jahr ist der 26-jährige Maximilian im Familienbetrieb in Maßweiler, sammelte zuvor unter anderem Erfahrungen im Gästehaus Erfort in Saarbrücken oder der Schwarzwaldstube der Traube Tonbach in Baiersbronn - alles Sternehäuser. Nun ist er Küchenchef in seinem eigenen Sternerestaurant. In verschiedenen Restaurantführern hat das Haus schon seit geraumer Zeit einen Stammplatz.

"Der Stern ist eine riesige Auszeichnung", sagt Maximilian Borst. Ohne seinen Vater sei dies aber nicht möglich gewesen. "Er gibt hier seit 30 Jahren Vollgas."

Los ging es in Maßweiler 1956 mit einem Café

Eigentlich begann die Geschichte der Gastronomie Borst in Maßweiler bereits 1956. Damals hatte der Großvater von Harry Borst ein Café im Ort betrieben. Manch' älterer Gast hat daran noch so seine Erinnerungen. Später übernahm dann Harry Borsts Vater den Betrieb. Als dieser früh starb, stand er selbst in der heimischen Küche. Das mit klaren Vorstellungen. "Ich wollte dies nicht als Dorfgaststätte weiterbetreiben, wie es zu diesem Zeitpunkt der Fall war."

Der Weg zum ersten Stern in der Pfalz ist steinig

Harry Borst hatte seine Ausbildung in der Fasanerie in Zweibrücken absolviert, arbeitete dann in Mainz in einem Sternerestaurant. Seine Geschichte in der Heimat fing erst einmal mit drei Tischen an. "Stück für Stück haben wir das dann erweitert", erzählt er - und blickt sich in einem der Räume um.

Diese sind hell, modern eingerichtet. Der Weg zum ersten Stern, der Weg zu einem solchen Haus, war aber steinig. "Man muss durchhalten und ordentliche Arbeit leisten", sagt Harry Borst. Denn mit seiner hochwertigen Küche könne er alleine von den rund 900 Einwohnern in Maßweiler nicht leben.

Neben Restaurant auch sieben Hotelzimmer

Mittlerweile kommen die Gäste auch von weiter weg nach Maßweiler. "Wir haben viele Gäste aus dem Saarland, aber auch darüber hinaus. Die Leute wollen für ein gutes Essen auch fahren. Von daher hat der Standort Maßweiler durchaus auch Vorteile", erzählt der 60-Jährige.

Die Gäste nutzten den Restaurantbesuch auch gerne in Verbindung mit einer Übernachtung in den zum Haus gehörenden Hotelzimmern. Die fünf Zimmer gegenüber des Restaurants werden derzeit erneuert, zwei entstehen zusätzlich neu. "Die Hotelzimmer waren die beste Idee, die ich hatte", sagt Harry Borst.

Derzeit entstehen im Restaurant-Landhotel Borst in Maßweiler zwei neue Hotelzimmer. SWR

Klassische französische Küche

In der Küche ist es ihm wichtig, sich nicht zu verstellen, andere kopieren zu wollen. "Man muss seinen eigenen Weg beim Kochen finden", sagt er. Klassische französische Küche bietet die Familie in Maßweiler an, saisonal werden auch gerne schon einmal die Gerichte gewechselt.

Das Restaurant Borst in Maßweiler von außen. Viele Details des ursprünglichen Gebäudes wurden wieder hergestellt. SWR

Dabei sei es nicht immer einfach, in der Region die Zutaten nach seinen Vorstellungen zu erhalten, sagt Harry Borst. Beim Gemüse werde er jedoch ganz in der Nähe auf dem Wochenmarkt in Pirmasens fündig.

Auch die Mutter hilft noch fleißig mit

Wenn es an die Zubereitung geht, gibt es in der Küche tatkräftige Unterstützung von Harry Borsts Mutter Hannelore. "Sie ist mit ihren 82 Jahren noch fit, wäscht den Salat oder stellt Pralinen her", erzählt der Vater. Für ihn ist es ein Geschenk, dass drei Generationen einer Familie Hand in Hand zusammen arbeiten. Hinzu kommt seine Frau Monika, die sich um den Service sowie die Dekoration kümmert.

Was kommt beim Sternekoch Zuhause auf den Tisch?

Auch die beiden anderen Kinder Johannes (31) und Anna (21) sind in der Gastronomiebranche tätig. Was kommt denn da Zuhause auf den Tisch, wenn die Familie zusammen isst? Harry Borst muss erst einmal lachen. Denn Sterneköche müssten selbst nicht auch noch privat immer sternemäßig kochen und essen. "Bei uns gibt es auch mal nur Nudeln mit Tomatensoße oder Endiviensalat mit gebackenen Eiern." Und wenn er selbst essen gehe, freue er sich auch über Pommes als Beilage.

Ein Bild vergangener Tage: Das heutige Restaurant Borst war früher einmal ein Café und Kolonialwaren-Geschäft. SWR

Café, Kolonialwaren-Geschäft, Pferdestall und heute Sterneküche mit Hotelzimmern: Die Räume des Restaurants Borst haben in ihrer Geschichte schon so manches erlebt. Eines ist in all den Jahren aber gleich geblieben: Es ist eine Familienangelegenheit - mit Unterstützung aus dem Dorf - in der Luitpoldstraße in Maßweiler.