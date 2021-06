per Mail teilen

Das Outlet-Center in Zweibrücken musste erneut wegen Überfüllung zeitweise geschlossen werden. Wegen der Corona-Beschränkungen dürfen derzeit nur etwa 2.000 Leute auf das Gelände. Hunderte mussten daher draußen warten. Schon vor der Öffnung um 9 Uhr gab es lange Schlangen. Bereits am Freitag war das Outlet wegen der Angebote am sogenannten Black Friday total überfüllt. Schon auf den Abfahrten der Autobahn war es zu Staus gekommen.