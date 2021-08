Nach einer Massenschlägerei am Stiftsplatz in Kaiserslautern sucht die Polizei nach Zeugen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Westpfalz ist es in der Nacht zu Donnerstag zu der Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen

Als die Einsatzkräfte kurz nach Mitternacht am Stiftsplatz eintrafen, hätten sofort mehrere Personen die Flucht ergriffen, so ein Polizeisprecher. Nach aktuellen Ermittlungen war eine zehnköpfige Gruppe von Männern aus bislang unbekannten Gründen auf zwei andere Männer losgegangen - als die sich an einem Automaten Zigaretten holen wollten. Opfer am Stiftsplatz mit Stangen geschlagen? Die beiden Opfer gaben an, dass die Angreifer sie mit Stangen attackiert hätten, einer aus der Gruppe hätte sogar eine Machete bei sich gehabt. Einige Zeugen sind nach Polizeiangaben eingeschritten, um zu helfen. Ein Helfer sei verletzt worden, nachdem ihn einer der Angreifer mit einer Stange am Kopf getroffen haben soll. Polizei bittet um Hinweise zur Massenschlägerei am Stiftsplatz Kaiserslautern Im Zusammenhang mit der Verfolgung hat die Polizei drei Männer festgestellt. Ob sie was mit der Schlägerei zu tun haben, ist aber noch nicht klar. Die Ermittlungen laufen. Wer etwas von der Auseinandersetzung mitbekommen oder die mutmaßlichen Täter auf der Flucht beobachtet hat, soll sich unter 0631 / 369 - 2150 bei der Polizei melden. Die Polizei spricht davon, dass die Männer ein "südländisches Aussehen" gehabt haben sollen. Nähere Beschreibungen lägen nicht vor.