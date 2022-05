Maskenpflicht im Kreishaus entfällt

Besucher und Mitarbeiter der Kreisverwaltung in Kirchheimbolanden müssen ab Freitag, 27. Mai, keine Maske mehr tragen. Weil die Corona-Zahlen kontinuierlich zurück gingen, werde auf die Maskenpflicht verzichtet, teilte die Donnersberger Kreisverwaltung jetzt mit. Wo nicht genug Abstand gehalten werden könne, werde die Maske aber weiter empfohlen. Festhalten will der Donnersbergkreis an der in der Corona Pandemie eingeführten Terminvergabe. Das verringere die Wartezeit, weil sich die Kreishaus-Mitarbeiter gezielt auf die Anliegen der Bürger vorbereiten könnten. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Donnerstags ist ein Besuch des Kreishauses - mit Ausnahme der Ausländerbehörde - auch ohne Termin möglich.