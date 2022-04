Die Technische Universität Kaiserslautern hat die Maskenpflicht verlängert. Sie gilt bis 8. Mai und zwar bei allen Lehrveranstaltungen und in alen Gebäuden der TU. Danach will die Leitung der Uni die Corona-Lage neu beurteilen. Ab kommender Woche findet an der TU Kaiserslautern die Vorlesungszeit wieder in Präsenz statt. Die Lehrveranstaltungen des Sommersemesters sollen weitgehend wieder im Normalbetrieb stattfinden.