In einem Waldstück zwischen Martinshöhe und Hauptstuhl im Kreis Kaiserslautern hat es am Mittag gebrannt. Die Feuerwehr hatte das Feuer nach einigen Stunden unter Kontrolle.

Laut Polizei stand eine Fläche ungefähr so groß ist wie ein halbes Fußballfeld in Flammen. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar.

Hohe Waldbrandgefahr wegen Trockenheit

Die Polizei und die Försterämter in der Region warnen vor einer erhöhten Waldbrandgefahr. Rauchen, Feuer machen und offenes Licht seien im Wald verboten. Bereits am Donnerstagvormittag hatte im Wald hinter dem PRE-Park in Kaiserslautern eine Grünfläche gebrannt.

Die Rauchsäule in der Nähe des PRE-Parks in Kaiserslautern war von Weitem zu sehen. Pressestelle Polizei

Die Polizei hatte nach eigenen Angaben vor dem Eintreffen der Feuerwehr versucht zu verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet. Die Feuerwehr konnte den Brand wenig später löschen. Auch hier ist die Brandursache noch unklar.