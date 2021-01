In Martinshöhe im Landkreis Kaiserslautern haben Einbrecher ein Pfarrbüro verwüstet. Nach Angaben der Polizei liegt der Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Täter seien in der Nacht von Sonntag auf Montag durch ein Fenster eingestiegen. Sie hätten verschiedene sakrale Gegenstände sowie mehr als 1.000 Euro Bargeld mitgenommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei den Ermittlungen in der Nähe des Nachbarortes ein weißer Lieferwagen mit Saarbrücker Kennzeichen entdeckt. Das Auto stehe vermutlich in Zusammenhang mit dem Einbruch.