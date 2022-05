Martinimarkt findet nach einjähriger Pause statt

per Mail teilen

Nach einjähriger Corona-Pause findet am Sonntag wieder der traditionelle Martinimarkt in Dahn statt.

Nach einjähriger Corona-Pause findet am Sonntag wieder der traditionelle Martinimarkt in Dahn statt. Unter anderem sind auf einem Krämermarkt rund zwei Dutzend Stände aufgebaut, außerdem gibt es einen eigenen Bereich für Essensstände. Die Einzelhändler haben morgen ihre Geschäfte geöffnet. Die Deutsche Bahn setzt einen zusätzlichen Zug zum Martinimarkt in Dahn ein, außerdem verkehren den ganzen Tag über Pendelzüge.