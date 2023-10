Wie junge Menschen am Donnersberg Verantwortung in Vereinen übernehmen

Für Vorstandsämter in Vereinen können sich immer weniger junge Menschen begeistern. Am Donnersberg soll dem mit einem Projekt entgegengewirkt werden. Dabei geht es auch um Verantwortung im sozialen Bereich und um Nachhaltigkeit.

Es ist Trainingsabend bei den Vikings in Marnheim. Im Ring gibt der Vereinsvorsitzende und Trainer Marc Wagner Anweisungen: "Endspurt, noch neun Sekunden!" Den Thaiboxern läuft der Schweiß von der Stirn. Sie sind in den letzten Zügen ihrer Übungseinheit.

Gerade noch waren viele der Vikings beim Training, jetzt sind sie schon bei einer Sitzung der Thaiboxer im Besprechungszentrum in Marnheim. SWR

Auch Feuerwehr, Fußballklub und Verein aus Hessen mit dabei

Wenig später geht es direkt vom Kampfring über eine Treppe in den Besprechungsraum. Der Vikingsrat, sozusagen die Vereinsvorstandschaft, tagt. Mittendrin sind gleich mehrere Jugendliche. Ida, Bianca, Gwen und Solveigh bekommen von Marc Wagner eine besondere Aufgabe: Sie sollen ein Protokoll von der Versammlung schreiben. "Macht euch Notizen. Bitte die W-Fragen beantworten", gibt der Vereinsvorsitzende vor.

Besondere Aufgabe für den Nachwuchs der Vikings aus Marnheim am Donnersberg: Es muss ein Protokoll der Sitzung angefertigt werden. SWR

Die Vier haben Stift und Block schon parat und schreiben fleißig mit. Das Protokoll ist nur eine von mehreren Aufgaben, die Kinder und Jugendliche während des Projekts "Go-To Kids" erfüllen müssen. Für das Projekt haben sich die Vikings in Marnheim, die Jugendfeuerwehr des Donnersbergkreises, der TuS Bolanden und der Kampfsportverein Kirchvers aus Hessen zusammengeschlossen.

Der Nachwuchs soll eine starke Stimme bekommen

Marc Wagner ist davon überzeugt: Gemeinsam können Vereine viel mehr bewirken. Und ihm ist es wichtig, dem Nachwuchs im Verein eine starke Stimme zu geben: "Wir wollen die Kinder in die Vereinsarbeit immer mehr einbinden. Sie sitzen bei den Versammlungen dabei, können ihre Meinungen äußern, können auch über die Jugendordnung abstimmen. Das Projekt ist eine Jugendordnung 2.0.“

Für die 13-jährige Ida steht fest: Sie möchte Verantwortung bei den Vikings in Marnheim übernehmen. Und so schreibt sie nicht nur ein Protokoll der Sitzung, sondern wird auch als Nachwuchstrainerin am Donnersberg ausgebildet. SWR

Für die 13-jährige Ida steht fest: Sie möchte Verantwortung übernehmen. Dafür wird sie als Kindertrainerin angeleitet. Es macht ihr großen Spaß, den Kids zu zeigen, wie es geht. "Es ist wie ein Erfolgsgefühl, wenn die Kinder es dann auch halbwegs richtig hinkriegen", erzählt sie.

Vikings im Fußballmuseum in Dortmund ausgezeichnet

Die Vikings haben sich längst auch für ihr Engagement über den Kampfring hinaus einen Namen gemacht. Seien es Bewegungsaktionen während der Coronapandemie, zahlreiche gepflanzte Bäume am Donnersberg oder soziale Projekte. Vor Kurzem wurden die Marnheimer im Fußballmuseum in Dortmund als nachhaltiger Verein ausgezeichnet. Beim Wettbewerb "Sterne des Sports" schafften es die Nordpfälzer in der Vergangenheit sogar schon ins Bundesfinale. Ihre Erfahrungen wollen sie mit anderen teilen. Marc Wagner ist davon überzeugt: Gemeinsam können Vereine viel mehr bewirken.

"Go-To-Kids“ baut auf vier Säulen auf, wie Wagner erklärt. So sollen Kinder und Jugendliche nicht nur bei einem Rollentausch den Vorstandsmitgliedern über die Schulter schauen. Ein weiterer Baustein ist ein Umweltprojekt. Das kann eine Müllsammelaktion oder eine Baumpflanzaktion sein. Dabei soll der Nachwuchs lernen, wie "wichtig unsere Umwelt ist", formuliert es Wagner. Im Frühjahr waren so zahlreiche Kinder und Jugendliche bei einer großen Müllsammelaktion auf dem Donnersberg dabei. Im Herbst ist am höchsten Berg der Pfalz eine Baumpflanzaktion geplant. In einem Seminar als weiterer Baustein sollen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer später dann über ihre Erfahrungen austauschen.

TuS Bolanden stellt Spendenlauf für die Tafel auf die Beine

Auch ein Sozialprojekt ist Teil von "Go-To-Kids“. So sollen die Kinder und Jugendlichen erfahren, was es bedeutet, für Schwächere da zu sein und sich in der Gesellschaft einzubringen. Bei einem von Seiten des TuS Bolanden organisierten Spendenlauf kamen 1.200 Euro für die Tafel in Kirchheimbolanden zusammen. An der Organisation waren auch Jugendliche beteiligt.

Der TuS Bolanden hatte einen Spendenlauf für die Tafel in Kirchheimbolanden organisiert. Auch das war Teil von "Go-To Kids". Der Vereinsvorsitzende Oliver Rech freut sich, dass 1.200 Euro übergeben werden konnten. SWR

Für den 16-jährigen Julius war das eine neue Erfahrung. Eine schöne, wie er erzählt: "Innerlich ist man da selbst schon stolz und es ist auch ein gutes Gefühl, dass man was für Menschen gemacht hat, die nicht so viel Geld haben."

Jugendlicher möchte Nachwuchs-Fußballtrainer werden

Auch Julius kann sich vorstellen, sich in Zukunft als Nachwuchs-Fußballtrainer zu engagieren. Das freut den Bolander Vereinsvorsitzenden Oliver Rech. Denn damit hätte "Go-To Kids" beim Sportverein schon nachhaltig was bewirkt. Der Vorsitzende jedenfalls ist überzeugt: "Wir brauchen Jugendliche, die sich engagieren, die Bock haben auf Ehrenamt.“

So sieht es auch Tristan Werner, der Vizepräsident des Sportbundes Pfalz. Wie der Südwestdeutsche Muay Thai- und Kickbox-Verband ist der Sportbund ein Kooperationspartner des Projekts. Werner sagt: "Go-To Kids ist ein super Projekt. Junge Menschen für das Ehrenamt zu begeistern, junge Menschen in die Verantwortung reinzuführen, ihnen zu zeigen, wie toll es ist, Verantwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen: Das ist eine der größten gesellschaftlichen Aufgaben, die wir haben."