Der Junior-Chef der Gärtnerei Hanns in Kusel, Markus von Blohn, strahlt mit den blühenden Primeln und Narzissen im Gewächshaus um die Wette. Er freut sich, dass er den Betrieb, zumindest im Außenbereich, ab Montag wieder öffnen darf.

"Der Frühling kommt, wir sind am Start, wir haben viele Pflanzen, die verkauft werden wollen. Wir freuen uns auf die Kunden", erklärt von Blohn. Dafür gilt das gleiche Hygienekonzept, wie vor der Schließung im November: Es wird nur eine bestimmte Anzahl an Kunden auf das Gelände gelassen. Auf dem Gelände selbst herrscht ein Einbahnstraßensystem, es gibt Hygienestationen.

Mitarbeiter haben während der Schließung Überstunden abgefeiert

Die Mitarbeiter beraten nicht nur, sondern achten auch darauf, dass Maskenpflicht und Mindestabstand eingehalten werden. Durch die Zeit der Corona-bedingten Schließung sind Markus von Blohn und seine 17 Mitarbeiter in Kusel vergleichsweise gut gekommen: "Es waren nur einige der Mitarbeiter in Kurzarbeit, die meisten hatten so viele Überstunden, die sie während der Schließung abfeiern konnten", sagt von Blohn.

Öffnung der Gärtnerei am Montag "sportlich"

Außerdem sei der Januar generell ein schwächerer Umsatzmonat in der Gartenbranche. Dennoch ist auch der Junior-Chef der Gärtnerei Hanns in Kusel erleichtert, dass es jetzt wieder losgeht. Denn, sagt Markus von Blohn: "Wenn jetzt noch weiter geschlossen gewesen wäre, dann wäre es für uns auch eng geworden!" Bis zur Öffnung am Montag müssen noch viele Pflanzen aus den Gewächshäusern nach draußen gebracht werden. "Das ist sportlich, aber wir schaffen das!", grinst Markus von Blohn.