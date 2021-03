Am Landgericht Kaiserslautern hat am Dienstag der Prozess gegen einen Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, vor über 20 Jahren ein Kind in Kaiserslautern mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Nach Gerichtsangaben wird der Fall erst jetzt verhandelt, weil das Opfer den mutmaßlichen Täter erst vor Kurzem angezeigt hat. Ein Urteil gegen den Mann soll am Mittwoch gesprochen werden.