Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Ein Sprecher teilte mit, acht Hausbewohner seien in Sicherheit gebracht worden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen sei das Feuer gegen halb fünf am frühen Morgen vor einer Wohnungstür im zweiten Stock des Hauses ausgebrochen. Die alarmierten Feuerwehrleute hätten alle Hausbewohner geweckt und aus dem Gebäude gebracht. Später hätten die Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren können. Ein Hausbewohner habe das Feuer bekämpft, er habe über Atemwegreizungen geklagt und sei von Sanitätern behandelt worden. Als mutmaßlichen Brandstifter ermittelte die Polizei nach eigenen Angaben einen 26-jährigen Mann. Er sei in der vergangenen Nacht bereits wegen einer Ruhestörung und eines Streits aufgefallen.