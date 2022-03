per Mail teilen

Vor einer Gaststätte in Pirmasens haben nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Samstag vier unbekannte Männer einen anderen Mann verprügelt. Das Opfer erlitt mehrere blutende Wunden im Gesicht. Die Täter sollen zwischen 18 und 30 Jahre alt gewesen sein. Sie seien zu Fuß geflüchtet. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Alle Beteiligten sollen Alkohol getrunken haben. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Pirmasens melden.