Mann von mehreren Schlägern verprügelt

Die Polizei in Kaiserslautern sucht Zeugen, die gestern Nachmittag gesehen haben, wie mehrere Männer einen anderen auf dem Messeplatz zusammengeschlagen haben. Ein Zeuge habe beobachtet, wie ein Auto auf dem Messeplatz anhielt und alle Insassen, bis auf den Fahrer, ausstiegen. Sie seien zu einem Kleinwagen gegangen und hätten den Fahrer aus dem Fahrzeug gezogen. Sie sollen auf ihn eingeschlagen und -getreten haben und sollen dann in Richtung Volkspark gelaufen sein. Das Opfer stieg wieder in seinen Wagen und fuhr weg.