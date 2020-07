per Mail teilen

Bei einem Unfall in Lautersheim im Donnersbergkreis sind ein Mann und ein 10-jähriges Kind am Sonntag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrradfahrer zusammen mit zwei anderen Radfahrern auf der Hauptstraße Richtung Rodenbach unterwegs, als das Kind plötzlich mit seinem Fahrrad aus einer Hofeinfahrt kam. Bei dem Zusammenstoß wurden beide so schwer verletzt, dass sie mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen werden mussten.