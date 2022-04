Mann stirbt bei Hausbrand in Kaiserslautern

In einem Mehrfamilienhaus in Kaiserslautern hat es am frühen Morgen gebrannt. Dabei ist ein Mann gestorben.

Nach Angaben der Feuerwehr ging gegen 6:30 Uhr der Notruf in der Leitstelle ein. Gemeldet wurde ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Bännjerstraße. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich fünf Menschen bereits in Sicherheit gebracht. Bei einem Brand in diesem Haus in Kaiserslautern ist ein Mann gestorben. SWR Für einen Mann kommt jede Hilfe zu spät Ein weiterer Bewohner, ein 48-jähriger Mann, sei vor Ort von Rettungskräften reanimiert worden. Er sei aber vor Ort gestorben. Noch keine Details bekannt Warum das Feuer in dem Mehrfamilienhaus ausbrach und wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Bännjerstraße gesperrt.

