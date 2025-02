Mann soll im Donnersbergkreis Pferd sexuell missbraucht haben

Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der in Eisenberg im Donnersbergkreis mindestens ein Pferd sexuell misshandelt haben soll. Das wurde auf einer Wildkamera festgehalten.

Nach Angaben der Polizei soll der Mann am 23. Januar auf einer Koppel und in einem Stall in der Gemarkung Eisenberg gewesen sein und an mindestens einem Pferd "sexuelle Handlungen" durchgeführt haben. Das wurde von einer Wildkamera der Halterin der Tiere aufgenommen. Sie hat den Mann angezeigt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die Tiere nicht verletzt. Wie eine Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion Worms sagt, wird das Veterinäramt die Pferde aber noch einmal genauer untersuchen. Sollten sie nicht verletzt sein, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit - so schwer das für die Besitzer auch sei, so die Polizei-Sprecherin.

Kriminalpolizei könnte sich noch mit Fall in Eisenberg befassen

Sollte doch ein Tier verletzt sein, dann werde sich die Kriminalpolizei damit befassen. Bei dem Mann handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 32-Jährigen, der derzeit ohne Wohnsitz sei.

Gegen ihn wird auch wegen Hausfriedensbruchs ermittelt, weil er sich Zugang zur Koppel und in den Stall verschafft haben soll. Wie die Polizei-Sprecherin aus Worms sagt, komme ein solcher Fall selten vor.