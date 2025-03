per Mail teilen

Frühlingszeit ist bekanntlich Gartenzeit. Das dachte sich wohl auch ein Mann, der gestern mit einer Schaufel in Kaiserslautern in fremden Gärten gegraben hat.

Ein Gartenbesitzer aus Kaiserslautern-Hohenecken hat sich am Samstagnachmittag bei der Polizei gemeldet, weil ein fremder Mann mutmaßlich in seinem Garten schaufeln würde. Der Gartenbesitzer erklärte, er kenne den Mann nicht. Möglicherweise wurde der Unbekannte von einem Nachbarn beauftragt, so der Anrufer gegenüber der Polizei. Vor Ort angekommen, konnten die Beamten den Hobbygärtner nicht mehr antreffen.

Kurz später schaufelte der Hobbygärtner am Lautrer Synagogenplatz

Einige Stunden später wurde die Polizei erneut alarmiert. Dieses Mal wurde der Unbekannte bei Buddelarbeiten am Synagogenplatz in Kaiserslautern erwischt. Dort soll der Mann bis zum Eintreffen der Beamten bereits einen drei Meter langen Graben ausgehoben haben. Er erklärte, er habe die Bodenqualität testen und Blumen einpflanzen wollen. Außerdem hat er gestanden, davor bereits im Lautrer Stadtteil Hohenehen tätig gewesen zu sein.

Der selbsternannte Gärtner war laut Polizei alkoholisiert und wurde des Platzes verwiesen. Nach den Garten-Aktionen ermittelt die Polizei jetzt wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung gegen ihn.