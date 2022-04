In Kaiserslautern hat am Donnerstagabend ein Mann unter anderem einen Getränkekasten und einen Gartenstuhl aus seinem Fenster geworfen. Zeugen berichteten der Polizei, der Mann randaliere in seiner Wohnung und werfe Gegenstände aus dem Fenster und von seinem Balkon. Die Polizei habe die verbarrikadierte Wohnung auf richterliche Anweisung aufgebrochen – und den Mann aufgehalten, weitere Gegenstände aus seiner Wohnung zu werfen. Er kam in die Psychiatrie; die Polizei ermittelt.