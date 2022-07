Vier Männer mit Sturmhauben sollen Fußgänger mit Messer attackiert haben

per Mail teilen

Ein Mann soll in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Nähe von Kaiserslautern überfallen worden sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 1:45 Uhr habe der Mann bei der Polizei in Kaiserslautern angerufen und gesagt, dass er gerade überfallen worden sei. Er sei auf dem Heimweg im Bereich Hans-Geiger-Straße/Unterer Tränkwald von vier Männern mit Sturmhauben überfallen worden.

Im Bereich Hans-Geiger-Straße/Unterer Tränkwald im Industriegebiet Nord bei Kaiserslautern soll der Überfall in der Nacht von Montag auf Dienstag passiert sein. Google Maps (Screenshot)

Die Männer seien in einem älteren, schwarzen Audi-Kombi unterwegs gewesen. Sie sollen ihn festgehalten und ihn mit einem Messer verletzt haben. Die Männer, die offenbar Polnisch sprachen, sollen einen Briefumschlag gestohlen haben, in dem sich etwas Bargeld befunden haben soll. Der Mann hat laut Polizei abgelehnt, seine Wunden behandeln zu lassen.

Wer hat etwas Verdächtiges bei Kaiserslautern gesehen?

Die Beamten suchen nun Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag etwas Verdächtiges gesehen haben - und zwar zwischen 1:30 Uhr und 2 Uhr im Bereich des Industriegebiets Nord und des Stadtteils Erfenbach.

Außerdem sucht die Polizei in diesem Zusammenhang nach dem Fahrer eines silbernen Autos. Das Fahrzeug sei langsam an der Gruppe vorbeigefahren und habe gehupt. Sachdienliche Hinweise gehen an die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter 0631 369 2620.