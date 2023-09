Schüsse in der Innenstadt von Pirmasens

per Mail teilen

In der Innenstadt von Pirmasens hat ein Mann andere Personen mit einem Messer und einer Pistole bedroht. Dabei waren in der Nacht auf Donnerstag auch Schüsse zu hören.

Zeugen fiel der Mann nach Polizeiangaben auf, weil er mit einer Pistole in der Hand durch die Fußgängerzone lief. Dann sei er in ein Haus verschwunden. Die alarmierten Beamten stellten den 39-jährigen Pirmasenser genau hier dann auch. Was bis dahin passiert ist, ist noch bruchstückhaft.

Streit in der Innenstadt von Pirmasens - Mann kommt mit Pistole zurück

Die Polizei geht demnach davon aus, dass der ihr bereits bekannte Mann mit einer Gruppe anderer Personen Streit bekam. Dabei habe er ein Messer in deren Richtung gehalten, sei dann weggelaufen und mit einer Pistole zurückgekommen. Mit der Softairwaffe soll der Mann die Gruppe auch bedroht und zwei Mal in die Luft geschossen haben.

Keine Verletzten mit Schüssen in der Fußgängerzone

Verletzt wurde bei dem Zwischenfall in der Nacht auf Donnerstag niemand. Auch habe das alles nichts mit den Gruppen-Rivalitäten in der Woche zuvor auf dem Exerzierplatz zu tun. Dabei waren unter anderem Macheten zum Einsatz gekommen.

Ein Mann soll in der Innenstadt von Pirmasens andere Menschen mit einem Messer bedroht und Schüsse abgegeben haben. Die Polizei brachte ihn über Nacht in eine Zelle. (Symbolbild) picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Angelika Warmuth

Der Polizei bekannt und Alkohol im Blut

Der 39-Jährige im aktuellen Fall hatte den Beamten zufolge einen Atemalkoholwert von mehr als 1,5 Promille. Damit er in der Nacht nicht noch mehr Straftaten begeht, habe man den Pirmasenser in eine Zelle gebracht. Bei den weiteren Ermittlungen gegen den Mann bittet die Polizei um Zeugenhinweise.