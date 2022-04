Haftbefehl gegen Mitarbeiter der Stadtbildpflege Kaiserslautern

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat Haftbefehl gegen den Mitarbeiter der Stadtbildpflege erlassen, der einen Arbeitskollegen lebensbedrohlich verletzt haben soll.

Der 34-jährige Verdächtige soll seinen Arbeitskollegen mit einem "Stichwerkzeug" in einem Fahrzeug in der Nähe des Warmfreibads Kaiserslautern schwer verletzt haben. Das Opfer habe mehrere Stichwunden in Hals und Rücken erlitten und wurde vom Rettungsdienst mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Polizei Kaiserslautern konnte den Verdächtigen festnehmen

Nach der Tat sei der mutmaßliche Täter geflüchtet. Eine Polizeistreife konnte ihn aber nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt festnehmen. Der 34-Jährige sei des versuchten heimtückischen Mordes dringend verdächtig. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Nach wie vor sei unklar, warum es zum Angriff gekommen war. Der Tatverdächtige habe von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht.