Mann tritt Tür von öffentlicher Toilette in Kaiserslautern ein

Weil er dachte, er sei in einer öffentlichen Toilette eingeschlossen, hat ein Mann in Kaiserslautern die Tür eingetreten. Offenbar hatte er aber nur Probleme mit dem Tür-Mechanismus, bei dem alles rütteln, drücken und ziehen nichts brachte.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der 25-Jährige die Kunden-Toilette einer Tankstelle in Kaiserslautern benutzt. Als er die verlassen wollte, bekam er partout die Tür nicht mehr auf. Deshalb dachte er, dass irgendjemand die Tür abgeschlossen haben muss und er nun womöglich die Nacht auf der Toiletten verbringen muss. Um das zu verhindern, wusste sich der Mann nur noch mit Gewalt zu helfen und trat die Tür einfach ein.

Schiebetür war gar nicht abgeschlossen

Dumm nur, dass die Tür gar nicht verschlossen war. Der 25-Jährige hatte während seiner Sitzung offenbar vergessen, dass er durch eine Schiebetür in die Toilette gegangen war. Als er raus wollte, hatte er aber versucht die Tür wie eine normale Zimmertür zu öffnen - was natürlich zum Scheitern verurteilt war. Die Tankstellenmitarbeiter riefen natürlich die Polizei, die dem Mann einen Platzverweis erteilte, den er auch - vermutlich peinlich berührt - befolgte. Außerdem muss er nun auch den Schaden an der Toiletten-Tür bezahlen.