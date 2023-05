Mann beschädigt in Kaiserslautern Bäume mit Wurfbeil

per Mail teilen

Ein unbekannter Mann hat in einem Park in Kaiserslautern Bäume mit einem Wurfbeil beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ereignet hat sich die Tat am Mittwochnachmittag im Jean-Schoen-Park in Kaiserslautern. Nach Angaben der Polizei hat ein Zeuge beobachtet, dass ein Mann mit einem Wurfbeil auf Bäume geworfen hat. Dabei seien 12 zum Teil erheblich beschädigt worden. Der Schaden, den der Mann an den Bäumen angerichtet hat, beziffert die Polizei auf etwa 12.000 Euro. Als die Beamten auf dem Gelände neben dem Kulturzentrum Kammgarn eintrafen, hatte sich der Täter bereits aus dem Staub gemacht. Auch eine anschließende Fahndung brachte keinen Erfolg.

Polizei Kaiserslautern bittet Passanten um Hinweise

Daher sucht die Polizei nun öffentlich nach dem Mann. Er soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein. Er trug ein feingeripptes Unterhemd und eine schwarze Hose, sowie fingerlose Fahrradhandschuhe.

Zeugen, die Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter geben können, werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden.