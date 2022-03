per Mail teilen

Ein Mann ist in der Nacht bei einem Garagenbrand in Schönenberg-Kübelberg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, habe der 72-Jährige Knallgeräusche aus der Garage gehört. Als der Mann die Garage geöffnet habe, sei ihm eine Flamme entgegengeschlagen. Der Mann sei mit Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Wie schwer er verletzt ist und was die Ursache für den Brand ist, ist noch unklar.