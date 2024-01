Einen ganz großen Schutzengel hatte ein 85-jähriger Mann am Mittwoch in Pirmasens. Er war bei eisigen Temperaturen in einen Wassergraben an einem Feldweg gestürzt. Dann kam Hilfe.

Winzeln, 21 Uhr, Minusgrade, Dunkelheit: Dass unter diesen Bedingungen ein Autofahrer den Mann hilflos im Seitengraben liegen sah, grenzt an ein Wunder. Der Autofahrer hielt an, alarmierte direkt die Polizei und leistete erste Hilfe. Der 85-Jährige Mann war stark unterkühlt und wirkte desorientiert, heißt es von der Polizei. Ohne Hilfe wäre der Mann im Straßengraben in Pirmasens erfroren Als die Streife dann eintraf, erklärte der 85-Jährige den Beamten, dass er spazieren gegangen ist, vom Weg abkam und dann in den Graben stürzte. Aus eigener Kraft hatte er es nicht mehr heraus geschafft. Die Polizei geht davon aus, dass er ohne die Hilfe des Autofahrers bei der eisigen Kälte erfroren wäre. Der ältere Herr wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.