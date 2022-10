Mann bedroht Nachbar in Kaiserslautern mit Machete

In Kaiserslautern ist ein Streit unter Nachbarn eskaliert. Dabei soll ein Mann einen Nachbar mit einer Machete bedroht haben.

Am frühen Freitagabend wurde die Polizei Kaiserslautern nach eigenen Angaben zu dem Nachbarschaftsstreit in einem Mehrparteienhaus in der Pariser Straße gerufen. Dort waren die beiden Männer im Hausflur in Streit geraten. Warum, ist unklar. Die Auseinandersetzung gipfelte laut Polizei darin, dass ein 42-Jähriger seinen 30 Jahre alten Nachbar mit einer Machete bedrohte.

Polizei findet Machete und andere Waffen

Eine Spezialeinheit rückte an, um den mutmaßlichen Täter festzunehmen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde die Machete gefunden. Außerdem zwei Langwaffen und eine Armbrust. Gegen den Mann wird jetzt wegen Bedrohung ermittelt. Er hatte laut Polizei Alkohol getrunken. Der Nachbar wurde nicht verletzt.