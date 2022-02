Darf sich ein schwerkranker Mann aus Ramstein selbst töten?

per Mail teilen

Der schwerkranke Harald Mayer aus Ramstein-Miesenbach möchte ein Medikament bekommen, um sterben zu können. Das Oberverwaltungsgericht in Münster entscheidet am Nachmittag, ob das rechtlich zulässig ist.

Geklagt hatte die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben im Namen mehrerer Menschen, die genauso wie Harald Mayer aus Ramstein den Wunsch haben, ihr Leben selbstbestimmt zu beenden. Er möchte nicht, dass ihm jemand anderes Medizin gibt, um ihn zu töten.

Bereits im Februar 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden, dass jeder Mensch die Freiheit hat, sich das Leben zu nehmen, wenn es zum Beispiel wegen einer schweren und tödlichen Krankheit für den Leidenden zu qualvoll wird.

"Halte mich nur noch mit Elektronik über Wasser"

Harald Mayer aus Ramstein-Miesenbach hat Multiple Sklerose im fortgeschrittenem Stadium. "Die Blase ist kaputt, ich habe einen Katheter. Was ist denn, wenn die nächsten Organe folgen? Was ist denn, wenn die Niere kaputtgeht? Ich halte mich nur noch mit meiner Elektronik über Wasser."

Seit Jahren sitzt Harald Mayer in einem elektrischen Rollstuhl und ist vollständig auf Hilfe angewiesen. Er möchte beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn das Betäubungsmittel Natrium-Pentobarbital kaufen, um sich damit selbst töten zu können.

Recht auf ein selbstbestimmtes Lebensende

Das Institut hat das bisher abgelehnt. Das Verwaltungsgericht in Köln hat eine Klage dagegen abgewiesen, nun soll das Oberverwaltungsgericht in Münster neu verhandeln. Harald Mayer geht es um seine persönliche Freiheit. Er will sein Leben selbst beenden, kein anderer soll das für ihn übernehmen. "Ich kann es ja selbst trinken, das ist doch der Grund, warum wir das alles machen."

Das Gericht muss jetzt nicht nur klären, ob das Institut das Medikament verkaufen darf, sondern auch, ob dann auch jemand Harald Mayer den Becher mit der Lösung reichen darf. Er will nur diese Hilfe, nicht mehr, sagt er. "Wenn es mir jemand zermörsert oder im Apfelmus reicht, dann wird er zum Mörder, deswegen wollen wir das nicht, sondern deswegen muss es Natrium-Pentobarbital sein. Ich bin in der Verantwortung."

Selbsttötung ja, aber nicht direkt nach Urteil

Wenn das Gericht den Klägern Recht geben sollte und Harald Mayer das Medikament tatsächlich bekäme, würde er es aber nicht sofort trinken, sondern erst dann "wenn die Zeit für mich gekommen ist. Aber wann das ist, das weiß ich noch nicht." Die Krankheit, die er habe, sei furchtbar. "Bevor es katastrophal wird, will ich das beenden können."

Die Entscheidung des Gerichts ist Harald Mayer so wichtig, dass er zur Verkündung nach Münster fährt, auch wenn das für ihn extrem anstrengend ist. "Weil wir das angefangen haben und ich noch so fit bin, dass ich es machen kann, also mach ich das."