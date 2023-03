Anfang Februar hatte ein 63-Jähriger von seinem Arzt in Altenglan (Kreis Kusel) eine Überweisung nach Rockenhausen (Donnersbergkreis) erhalten. Dort kam er aber nie an. Jetzt sucht die Polizei nach dem Vermissten.

Dass sich die Polizei mit ihrer Suche nach dem Vermissten erst jetzt an die Öffentlichkeit wendet, hat nach deren Angaben einen einfachen Grund. Bekannte von Horst Lohmann hätten angenommen, der 63-Jährige befinde sich in ärztlicher Behandlung. So war es den Beamten zufolge auch eigentlich vorgesehen: Am 9. Februar habe der Mann von seinem Arzt in Altenglan eine Überweisung bekommen - und zwar nach Rockenhausen, wo das Westpfalz Klinikum einen Standort betreibt.

Vermisst nach Arztbesuch im Kreis Kusel- Überweisung liegt zuhause

Offensichtlich sei Horst Lohmann dann nochmal heimgegangen, habe dort aber nur seinen Geldbeutel und seinen Haustürschlüssel mitgenommen. Die Überweisung des Arztes, sein Auto und sein Handy habe er dagegen zurückgelassen.

War Horst Lohmann unterwegs ins Westpfalz Klinikum?

Unklar ist, ob der Vermisste sich auf den Weg nach Rockenhausen gemacht hat und wenn ja, mit welchem Verkehrsmittel. Die Polizei hat bislang mit Spürhunden und einer Drohne nach dem Mann gesucht, ihn aber nicht gefunden. Die Beamten schließen daher nicht aus, dass dem 63-Jährigen etwas passiert sein könnte oder er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Polizei sucht mit Foto nach Vermisstem

Die Polizei hat ein Foto des Gesuchten veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sie fragt: Wer hat Horst Lohmann nach dem 9. Februar 2023 gesehen? Bei wem hat er sich möglicherweise gemeldet? Wer kennt Orte, an denen sich der 63-Jährige gerne aufgehalten hat?

#Vermisstensuche#Vermisst wird ein 63-jähriger Mann aus #Altenglan, Kreis #Kusel: ca. 1,78 Meter groß, kräftige Statur, rötlich-blondes Haar, Geheimratsecken, Brillenträger, meist ein gerötetes Gesicht➡️Foto des Vermissten: https://t.co/JPTNMXYttq➡️Hinweise☎️ 0631 369-2620 pic.twitter.com/Muddj5Xvte

Hinweise nehmen die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-2620 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.