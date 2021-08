per Mail teilen

Die Blutkonserven in ganz Rheinland-Pfalz, besonders aber auch in der Westpfalz, sind knapp. Aktuell können nach Angaben eines DRK-Sprechers nur rund die Hälfte der von Krankenhäusern bestellten Blutkonserven ausgeliefert werden.

Es gibt momentan zu wenige Menschen, die zur Blutspende gehen. Im Sommer sei die Bereitschaft Blut zu Spenden traditionell zwar immer niedriger als in kälteren Monaten, allerdings kommen nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes aktuell mehrere Faktoren zusammen. Zum einen seien coronabedingt viele Blutspender gleichzeitig im Urlaub, weil niemand weiß, wie sich die Coronasituation entwickelt, wann und ob es neue Einschränkungen geben wird.

Auch während der Fußball-EM seien weniger Menschen zur Blutspende gegangen und auch die Lockerungen der Coronamaßnahmen führen dazu, dass die Menschen ihre Freizeit anderweitig nutzen und die Blutspende hintenan steht.

Auch die Hochwasserkatastrophe führt zu weniger Spenden

Weniger Blutspenden gibt es nach Angaben des DRK auch wegen der Hochwasserkatastrophe in der Eifel und in Nordrhein-Westfalen. Weil etliche Gebäude, die sonst für Blutspenden genutzt würden, vom Wasser beschädigt worden sind, können in den betroffenen Gebieten aktuell keine Spendentermine angeboten werden.

Herausforderung für Kliniken

Weil die Krankenhäuser momentan nur rund die Hälfte der bestellten und benötigten Blutspenden bekommen, müssen erste Kliniken schon ihren OP-Plan umstricken. Geplante Operationen, bei denen mit einem hohen Blutverlust gerechnet wird, werden vorsorglich zum Teil schon verschoben. Die vorhandenen Ressourcen würden für Notfälle aufgehoben. Die Blutknappheit stellt die Kliniken also vor eine logistische Herausforderung.

Auch in Kaiserslautern und Pirmasens sind die Blutkonserven knapp

Die Westpfalz-Kliniken mit ihren Standorten in Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen müssen eigenen Angaben nach zwar aktuell noch keine geplanten Operationen verschieben, allerdings hat das Klinikum seine Mitarbeiter dazu aufgerufen, Blut zu spenden. Damit soll eine weitere Verschärfung der Situation abgewendet werden. Im städtischen Krankenhaus in Pirmasens sei man hingegen schon dabei, den OP-Plan der Blutknappheit anzupassen.

Dringender Appell des DRK und der Kliniken

Das Deutsche Rote Kreuz und die westpfälzischen Krankenhäuser appellieren an die Bevölkerung - es werden dringend Blutspenden gebraucht. Alle Menschen, die Blut spenden können, sollten das auch tun. Ein Sprecher des städtischen Krankenhauses in Pirmasens sagt, Blutspende ginge uns alle an. Denn wer wisse schon, wann er oder sie mal selbst auf eine Blutspende angewiesen ist.