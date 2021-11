Keine Klinik für Corona-Drittimpfung in der Westpfalz

In der Westpfalz wird es vorerst kein Krankenhaus geben, das eine Drittimpfung gegen das Corona-Virus anbietet. Das hat das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium bekanntgegeben. Nachdem die Felsenland-Klinik in Dahn irrtümlich auf der Liste der teilnehmenden Kliniken gelandet war, ist die Westpfalz das einzige Versorgungsgebiet im Land ohne ein Krankenhaus für Booster-Impfungen. Das kann sich nach Angaben des Ministeriums aber noch ändern. Allerdings soll bald das Impfzentrum Kaiserslautern wieder öffnen, um Hausärzte und Impfbusse zu unterstützen. Ab wann genau in der Halle am Opelkreisel wieder geimpft wird, steht jedoch noch nicht fest.