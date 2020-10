Im Achtelfinale des Verbandspokals spielt der 1. FC Kaiserslautern am Mittwochabend um 19 Uhr beim Verbandsligisten TuS Marienborn in Mainz. FCK-Trainer Jeff Saibene sagte, er wolle den Spielern eine Chance geben, die in der Liga bislang nur selten zum Zug gekommen sind. Marienborn ist derzeit Tabellenvierter der Verbandsliga Südwest. Das Spiel findet ohne Zuschauer statt, weil in Mainz derzeit die Corona-Warnstufe rot gilt.