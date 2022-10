Der syrisch-deutsche Schriftsteller Rafik Schami aus Marnheim im Donnersbergkreis bekommt am Montag die Carl-Zuckmayer-Medaille verliehen. Das Land vergibt den Literaturpreis jährlich seit 1979 an besondere, deutschsprachige Autoren. Rafik Schami bereichere mit seinen Geschichten die deutsche Literatur mit arabischer Erzähltradition, so die Jury in ihrer Begründung. Außerdem hebt sie das gesellschaftliche Engagement des in der Westpfalz lebenden Deutsch-Syrers hervor. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) verleiht Rafik Schami die Ehrung am Montagabend im Mainzer Staatstheater.