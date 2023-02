Prügelei am Hauptbahnhof

Am Bahnhof in Kaiserslautern haben sich zwei Männer geprügelt, wie die Bundespolizei mitteilte. Hintergrund soll die sexuelle Belästigung einer Frau gewesen sein.

Die Beamten der Bundespolizei bekamen am Mittwochmorgen die Meldung, dass in Kaiserslautern am Hauptbahnhof zwei Männer körperlich aneinandergeraten seien. Ein 18-Jähriger soll demnach einem 45-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Das wollte der ältere Mann offenbar nicht widerstandslos hinnehmen. Er hat dann, so die Polizei, dem 18-Jährigen mit einem Karabinerhaken ebenfalls ins Gesicht geschlagen.

Jugendlicher greift in Kaiserslautern Frau an die Brust

Grund für die Prügelei soll die sexuelle Belästigung einer Frau gewesen sein. Die Bundespolizei sagte, der Jugendliche habe der Frau in der Toilettenanlage des Bahnhofs an die Brust gefasst und sie darüber hinaus auch bedrängt. In welchem Verhältnis die Frau zu dem 45-jährigen Mann steht, teilte die Polizei nicht mit.

Polizei Kaiserslautern ermittelt gegen beide Männer

Nachdem die Beamten die Personalien aller Beteiligten aufgenommen und eine Videoauswertung veranlasst hatten, konnten die beiden Streithähne wieder ihrer Wege gehen. Allerdings haben die Beamten nun wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung Ermittlungsverfahren gegen die beiden Männer eingeleitet.