Mädchen aus Eisenberg vermisst

Die Polizei im Donnersbergkreis sucht eine 17-Jährige aus Eisenberg. Sie wird seit dem 5. November vermisst.

An einem Sonntagabend gegen 20 Uhr wurde die 17-jährige Sharon zum letzten Mal gesehen. Da hat sie nämlich ihr Elternhaus in Eisenberg im Donnersbergkreis verlassen, ist aber nicht mehr zurückgekehrt.

Polizei konnte Mädchen aus Eisenberg bisher nicht finden

Nach Angaben der Polizei wurde die 17-jährige Sharon bisher nicht gefunden, daher werde nun die Öffentlichkeit gebeten, mitzuhelfen.

Sharon ist 1,65 Meter groß und wiegt etwa 70 Kilo. Sie hat blond gefärbte, schulterlange Haare, die sie meistens offen trägt. Der Haaransatz ist braun. Welche Kleidung Sharon trägt, ist nicht bekannt. Sie habe aber häufig weite Hosen, enge Oberteile mit Ausschnitt und weiße Turnschuhe getragen. Ein Bild des Mädchens finden Sie hier.

Kriminalpolizei Worms nimmt Hinweise entgegen

Die Polizei fragt nun, wer die 17-Jährige seit dem 5. November gesehen hat und wer Hinweise geben kann, wo sie sich derzeit aufhalten könnte. Neben der Polizei in Kirchheimbolanden ist nun in erster Linie die Kriminalpolizei in Worms zuständig. Diese nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06241-852-0 und per E-Mail unter kiworms.k1@polizei.rlp.de entgegen.