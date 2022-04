Mann soll 5-jähriges Mädchen in Kaiserslautern sexuell belästigt haben

Ein Mann soll in Kaiserslautern ein fünfjähriges Mädchen auf einem Spielplatz sexuell belästigt und bedrängt haben. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Die Tat ereignete sich Sonntagnachmittag auf einem Spielplatz. Nach Angaben der Polizei hatte der Unbekannte das Mädchen auf dem Spielplatz in der Marienburger Straße in Kaiserslautern bedrängt und dabei sogar Gewalt angewendet. Außerdem soll er an sich selbst sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Nach der Tat sei er in Richtung Fischerrückschule weggegangen.

#FAHNDUNG Verdacht des sexuellen Missbrauchs! Am Sonntag hat ein Unbekannter in #Kaiserslautern eine Fünfjährige sexuell bedrängt und körperliche Gewalt gegen das Kind angewandt. Wer erkennt den Mann? Wer kann Hinweise geben? Alle Infos 👉🏽 https://t.co/knRdcbrA9C https://t.co/ckGP8uA6UO

Sexuelle Belästigung in Kaiserslautern - Mann mit Oberlippenbart gesucht

Der Mann soll zwischen 1,75 und 1,85 groß gewesen sein und einen Oberlippenbart getragen haben. Bekleidet sei er mit einer kurzen, schwarzen Hose und einer hellblauen Jacke gewesen – außerdem habe er eine Sonnenbrille getragen und Deutsch gesprochen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Kaiserslautern unter der Nummer 0631 369 2620 entgegen.