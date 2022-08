Sexueller Übergriff auf Zugtoilette: Verdächtiger gefasst

per Mail teilen

Ein 29-Jähriger aus der Westpfalz soll sich in einer Zugtoilette an einem Mädchen vergangen haben. Er konnte zunächst flüchten, doch wenig später klickten die Handschellen.

Polizei und Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ermitteln gegen einen Mann wegen des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Dem Westpfälzer wird vorgeworfen, sich in der Zugtoilette eines Regionalexpress, der in Kaiserslautern gestartet war, an einem 12-jährigen Mädchen vergangen zu haben.

Sexueller Mißbrauch - Hilfe Hilfe und Beratung für Betroffene und Angehörige von Betroffenen bietet das Hilfetelefon Sexueller Missbrauch: 0800 22 55 530, Homepage: nina-info.de

Sexueller Missbrauch: DNA-Spuren belasten Westpfälzer

Der Mann war zunächst unerkannt entkommen, konnte zwei Tage später jedoch anhand der Personenbeschreibung von der Polizei gefasst werden. DNA-Spuren vom Tatort erhärten laut Polizei den Tatverdacht gegen den den 29-Jährigen stark. Gegen ihn wurde umgehend Haftbefehl erlassen. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und schweigt bislang zu den Vorwürfen.