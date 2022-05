Erstes Treffen zum Thema Wandermusikanten

per Mail teilen

Ein Projektteam der Universität Koblenz-Landau berät heute in Mackenbach im Kreis Kaiserslautern darüber, wie die Geschichte der Wandermusikanten modern präsentiert werden kann. Mackenbach ist eine der Kommunen, die für das Projekt „Digitale Erfassung und Präsentation von Kulturlandschaften in Rheinland-Pfalz“, kurz „KuLaDig ausgewählt wurde. In den kommenden Jahren wollen Tourismusexperten der Universität und der Gemeinde Möglichkeiten finden, die Geschichte der Wandermusikanten mit Hilfe moderner Medien zu zeigen und zu bewahren. Das Projekt KuLaDig wird vom Innenministerium unterstützt und läuft drei Jahre.