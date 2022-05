17-Jähriger knattert illegal durch den Ort: Polizei zieht Fahrrad aus dem Verkehr

per Mail teilen

Das Bastelprojekt eines Vaters und seines Sohnes aus Mackenbach hat beiden gleich mehrere Anzeigen eingebrockt. Ihr Fahrrad mit Verbrennungsmotor kam bei der Polizei nicht ganz so gut an.

Das Fahrrad war mit einem Verbrennungsmotor und einem Auspuff ausgestattet. Den 17-jährigen Fahrer und seinen Vater aus Mackenbach erwarten nun gleich mehrere Anzeigen. Polizeipräsidium Westpfalz

Ein Zeuge hatte das seltsame Gefährt am Wochenende in Mackenbach (Landkreis Kaiserslautern) entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt. Ein Streifenwagen hielt den Jugendlichen auf seinem motorisierten Fahrrad an, die Beamten nahmen das Fahrzeug vor Ort unter die Lupe. Der 17-Jährige erklärte, dass er den Umbau gemeinsam mit seinem Vater unternommen habe.

Fahrrad mit Auspuff und Motor in Mackenbach unterwegs

Das Fahrrad war mit einem Verbrennungsmotor und einem Auspuff ausgestattet. Um das Gefährt im öffentlichen Verkehrsraum bewegen zu dürfen, wäre aber eine Zulassung nötig gewesen. Vater und Sohn gaben an, dass ihnen auch bewusst gewesen sei, dass sie ihren Eigenbau nicht im Straßenverkehr hätten benutzen dürfen. Sie schoben ihr Zweirad nach Polizeiangaben nach Hause.

Mehrere Anzeigen gegen Vater und Sohn

Gegen den 17-Jährigen und seinen Vater wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.