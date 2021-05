Heute Abend wird dem Lemberger Gemeinderat in einer Sitzung eine Machbarkeitsstudie zur Burgsanierung vorgestellt. Die Gemeinde hat ein Landstuhler Architekturbüro mit der Studie beauftragt. Die Lemberger Burg in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land ist nach Angaben des Bürgermeisters sanierungsbedürftig. Wie hoch die Kosten der Sanierung sein werden, soll in der Sitzung bekannt gegeben werden. Weiteres Thema der Sitzung soll der mögliche Verkauf des Kiosks am Lemberger Weiher sein. Ein Kaufinteressent hatte sich bei der Stadt gemeldet. Aktuell werde der Kiosk von der Gemeinde verpachtet. Wenn sich der Rat für einen Verkauf ausspricht, sollen weitere Verhandlungen geführt werden.