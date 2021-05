per Mail teilen

Nachdem Pirmasens bereits Schulen mit Lüftungsanlagen ausgestattet hat, bekommen auch erste Kitas solche Anlagen. Sie sollen das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus reduzieren.

Weil Kindergärten und Krippen für die Entwicklung der Kinder besonders wichtig sind, ist es nach Angaben der Stadt Pirmasens essenziell, diese Einrichtungen auch während der Corona-Pandemie offen zu halten. Dabei sollen nun Lüftungsanlagen helfen, mit denen die Stadt in Schulen bereits gute Erfahrungen gemacht hat.

Fünf Kitas in Pirmasens bekommen Lüftungsanlagen

In einem ersten Schritt sollen die Anlagen in fünf kommunalen Kitas eingebaut werden. Die Lüftungen funktionieren nach einem einfachen Prinzip: Möglicherweise mit Viren belastete Atemluft steigt durch die Körperwärme nach oben. Dort wird die Luft abgesaugt und nach draußen transportiert. Dadurch soll die Luftqualität in den Kitas verbessert werden.