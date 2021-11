Mehr Luftfilter für Schulen in Westpfalz

Immer mehr Schulen in der Westpfalz sollen zum Schutz vor einer Coronainfektion mit fest installierten Lüftungsanlagen ausgestattet werden. Beispielsweise hat der Kreis Kaiserslautern bereits einige Geräte angeschafft. Im Vergleich zu den mobilen Anlagen sollen die fest installierten die Ansteckungsgefahr während des Unterrichts deutlich reduzieren. Der Kreis Kaiserslautern hat laut einer Sprecherin bisher 21 stationäre Lüftungsanlagen in seinen Schulen in Betrieb. Außerdem würden jetzt neue Förderprogramme genutzt, um noch mehr solcher Anlagen zu beschaffen. Auch der Donnersbergkreis will seine Schulen damit nach und nach ausstatten. Hier werde aktuell geprüft, wie viele Anlagen benötigt würden und welche die besten seien. Von der Stadt Zweibrücken heißt es, fest installierte Lüftungsanlagen sein nur in Räumen ohne Fenster erforderlich und die Schulen entsprechend ausgestattet. Dagegen sind in Pirmasens schon seit dem Frühjahr in 450 Klassenzimmern der insgesamt 15 Schulen fest installierten Anlagen in Betrieb.