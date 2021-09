Lüftungsgeräte für Schulen und Kitas

per Mail teilen

Für die Anschaffung fest installierter Lüftungsanlagen beantragt die Verbandsgemeinde Baumholder jetzt Bundesfördermittel. Der Verbandsgemeinderat hat dem entsprechenden Antrag am Abend zugestimmt. Vorgesehen sind die Raumluftanlagen für die beiden Grundschulen und vier Kindertagesstätten. Nachdem der Rat einstimmig grünes Licht gegeben habe, werde der Antrag auf Fördermittel nun schnellstens gestellt, so Verbandsbürgermeister Alsfasser (FWG). Laufe alles nach Plan, würden die Lüftungsgeräte nächstes Jahr bestellt und eingebaut. Ziel sei es, dass in den Schulen und Kindergärten künftig nicht ständig gelüftet werden müsse.