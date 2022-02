per Mail teilen

Die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz rechnet damit, dass der Russland-Ukraine-Krieg auch der regionalen Wirtschaft schaden wird. Hauptgeschäftsführer Tibor Müller sagte dem SWR, die Energiepreise befänden sich schon jetzt auf Rekordniveau. Durch den Krieg in der Ukraine würden diese aber nochmals deutlich steigen. Weil die Unternehmen in der Pfalz viel ins Ausland exportieren und die Industrie energieintensiv ist, sei die Region von den wirtschaftlichen Folgen des Kriegs besonders betroffen. Dennoch: Die Geschäftsbeziehungen pfälzischer Unternehmen nach Russland oder in die Ukraine seien volkswirtschaftlich nicht zu hoch zu bewerten.