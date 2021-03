Ein junges Paar gemeinsam in einer Wahlkabine, lange Auszählungsnächte und die Vorzüge der Briefwahl. Ludwig Linsmayer kann nach mehr als 20 Einsätzen als Wahlhelfer einiges erzählen.

Seit 1983 ist Ludwig Linsmayer aus Ramstein bei fast jeder Wahl als Wahlhelfer im Einsatz. "Freie Wahlen - das sind die Grundlage der Demokratie", sagt der 63-Jährige. Er selbst ist schon seit jungen Jahren politisch aktiv. Er sitzt für die CDU im Stadt- und Verbandsgemeinderat und ist ehrenamtlicher Beigeordneter der Stadt. Die Zugehörigkeit zu einer Partei spielt als Wahlhelfer aber keine Rolle. Seine Motivation beschreibt er mit einem Zitat von Adolf Kolping.

"Tut jeder in seinem Umfeld das Beste, wird's bald in der Welt auch besser." Adolf Kolping

Bei wie vielen Wahlen er mitgearbeitet hat, weiß Ludwig Linsmayer gar nicht mehr genau. Vermutlich waren es 24 - aber so ganz sicher ist er sich nicht. Mittlerweile ist er Wahlvorstand, das heißt, er ist dafür verantwortlich, dass in seinem Wahllokal im Congress Center Ramstein alles nach Plan läuft. Neben ihm als Wahlvorstand helfen im Wahllokal acht weitere Helferinnen und Helfer mit.

Ehemaliger Postbote kennt sich in Ramstein gut aus

Linsmayer kommt zu Gute, dass er früher als Postbote gearbeitet hat. "Ich erkenne schon die Leute, wenn sie reinkommen. Dann sage ich dem Schriftführer - schlag mal diese Straße und diese Hausnummer auf. Dann gehts in meinem Wahllokal auch schneller."

Im Congress Center in Ramstein werden bei der Landtagswahl gleich zwei Wahllokale sein. SWR

Die Schnelligkeit ist sowieso ein Thema. Immer wieder gibt es zwischen den vier Wahllokalen in Ramstein einen kleinen internen "Wettstreit", welches die Stimmen als schnellstes ausgezählt hat. Ludwig Linsmayer erinnert sich an die Kommunalwahl im Jahr 1984. Damals war sein Wahllokal das Langsamste. Erst um halb zwei nachts lagen die Ergebnisse vor. "Es ist schön, wenn man schnell ist. Aber wichtig ist, dass alles korrekt abläuft", sagt der erfahrene Wahlvorstand. "Lieber ein bisschen langsamer sein und alles ist in Ordnung."

"Wenn man zu schnell ist und anfängt zu huddeln - dann muss man nochmal nachzählen." Ludwig Linsmayer

In all den Jahren als Wahlhelfer hat er einiges erlebt. Da war zum Beispiel ein junges Pärchen, das gemeinsam in einer Wahlkabine saß und nicht voneinander lassen konnte. "Die waren mit sich beschäftigt", schmunzelt Linsmayer. "Ich sagte dann, sie müssen einzeln in die Wahlkabinen." Oder ein Wahlvorstand, der die Zeitumstellung in der Nacht vor der Wahl vergessen hatte. Ludwig Linsmayer konnte den Langschläfer dann aber kurz vor knapp ausfindig machen. "Um fünf vor acht war er dann im Wahllokal." Immer wieder kommen auch Wählerinnen und Wähler, die denken, dass mitgebrachte Wahlwerbung von Abgeordneten ihre offizielle Wahlbenachrichtigung ersetzt. "Wir bewältigen diese Probleme mit guten Worten."

Torten sorgen für gute Laune im Wahllokal

Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bekommen von der Stadt Getränke, Kaffee und belegte Brötchen gestellt. Mit ein bisschen Glück backt der ein oder andere Wahlhelfer einen Kuchen oder eine Torte für den langen Sonntag im Wahllokal. Außerdem gibt es eine Entschädigung von knapp 30 Euro. "Die hauen wir dann auf den Kopf", scherzt Linsmayer.

Bei allem Spaß und guter Laune ist es Linsmayer sehr wichtig zu betonen, dass die Aufgabe eine "ernste und wichtige" Sache ist. Für den Wahlsonntag der Landtagswahl rechnet er mit einem entspannten Tag. In Ramstein haben schon fast zwei Wochen vor der Wahl knapp die Hälfte der Wählerinnen und Wähler Briefwahl beantragt. Die Unterlagen werden von einem anderem Wahlhelfer-Team ausgezählt. "Dann geht es auch diesmal zügig voran bei uns." Im Herbst ist Ludwig Linsmayer wieder gefragt - als Wahlhelfer bei der Bundestagswahl.